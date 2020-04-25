AK Partili Tek'ten İmamoğlu'na tepki - Son Dakika
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AK Partili Tek'ten İmamoğlu'na tepki

6 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocuklara dağıttırdığı bir broşürde İslamiyet ve Aleviliği bir birinden ayrı dinler olarak göstermesi nedeniyle tepkisini dile getirdi.

AK Partili Tek'ten İmamoğlu'na tepki, System.String[]

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocuklara dağıttırdığı bir broşürde İslamiyet ve Aleviliği bir birinden ayrı dinler olarak göstermesi nedeniyle tepkisini dile getirdi.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamasında," Türkiye'nin birleştirici gücü söylemi ile çalışmalarını sürdürdüğünü iddia eden ancak bir kez daha dayanışma kanallarını yıkmak için adım atan CHP'nin bu tarzından dolayı açıklama yapmamız zaruriyet doğurmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çocuklara dağıtılan bir broşürde, İslamiyet ve Alevilik birbirlerinden ayrı dinler gibi gösterilmiştir.Bakmak ve görmek arasındaki farkı anlamayan provakasyon treninin makinistlerine Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözüyle bir hatırlatma yapmak isteriz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım sözüyle Tunceli'de çalışmalar yaparken İstanbul'da yaptığınız nedir. Kısır döngüler ile seçime su taşıyacağını sanan bu zihniyet teoride var ama pratikte karşılığı dahi olmayan yaklaşımlardan vazgeçmelidir. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz şayet Alevilik ile ilgili bir çalışma yapacaksak Aleviliği siyasetlerine meze yapan anlayışlardan uzak durun. Aleviliği yaşam biçimi olarak seçmiş canlar ile yolunuza devam edin. Alevilik boynuna Zülfikar takmak ile değil Hak-Muhammed-Ali yolunu yüreğine işlemek ile yaşanır. 90 yaşında, her gün doğumuyla 'Ya Hak, ya Muhammed, ya Ali' diye duaya başlayan cümle cemimize sen yardım et diye duasına devam eden Hatice ninenin bu duaları da o broşürün hazırlanması için talimat veren, tasarımını yapan kişi veya kişilere ders olacağını sanıyorum. Buyrun Alevi ocaklarının bulunduğu evliyalar diyarına gelin sizleri Covid 19 salgınından sonra misafir edelim. Aleviliğin sazını da sözünü de, duasının da lokmasının da Zülfikarı siyaset yapmak için değil gönüllerine yaşam biçimi yapmış Tunceli halkından öğrenin"diye konuştu.


"İzlediğiniz bu yol Çanakkale ruhuna saygısızlıktır"


Dersim olaylarıyla ilgili özür dilemeyen bir anlayışın bugün elbette ki bu tutumunun kendilerini şaşırtmadığını vurgulayan TEk," Ancak bilinmesini isteriz ki eski Türkiye'de artık insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek 18 yıldır kutlu bir çaba sergileyen bir iktidar var. Yeni Türkiye var. Son olarak, İslamiyet ve Alevilik'i birbirlerinden ayrı dinler gibi göstermek isteyen provakasyoncu makinistlere seslenmek istiyoruz. İzlediğiniz bu yol Çanakkale ruhuna saygısızlıktır. İzlediğiniz bu yol Aleviliği yok saymaktır. İzlediğiniz bu yol ile iktidar olduğunuz dönemin yaralarını pansuman etmiyor tam tersi kanatıyorsunuz bu politikalardan vazgeçin"diyerek sözlerini tamamladı. - TUNCELİ

İstanbul, Tunceli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:52 Kaynak: İHA

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