Son Dakika Haberleri: AK Partili Tek,"Terör örgütü PKK'nın da, onu destekleyenlerin de sonucu gelecek"
Son Dakika Politika Haber

AK Partili Tek,"Terör örgütü PKK'nın da, onu destekleyenlerin de sonucu gelecek"

4 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mezrada terör örgütü PKK'nın döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili konuşan Ak Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek,"Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler o mayını yerleştiren...

AK Partili Tek,
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mezrada terör örgütü PKK'nın döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili konuşan Ak Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek,"Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler o mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek"dedi.

Dün, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye önceden yerleştirilmiş EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda hayatını kaybetti. Olayla ilgili AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulunarak terör örgütüne karşı açık açık tepkisini dile getirdi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamasında," Bizler bu dağlara, ovalara ve yaylalara tohumlar ektik çocuklarımıza, evlatlarımıza miras kalsın diye. Lakin hainler mayınlar patlayıcılar yerleştirmiş. Bizler çocuklarımıza emanet bırakmak isterken bu iki yiğit evladımızdan nasihat aldık sizler iyi uyuyun rahat uyuyun ne pahasına olursa olsun bu hainlerin sonu gelecek.Bizler gül bahçesindeki dikenler temizlensin diye destek verirken soru önergeleri verip halkımızın toplumsal değerlerini kullanan sözde vekiller nerede soruyorum. Terör örgütünün bu tutumunu kınayacaklar mı yoksa yine kentimizin giriş noktalarında bu kentin huzuru için çalışan mazlum olan Dersime zalimlerinin girişini engelleyen güvenlik güçlerimizle uğraşıp işlerini engelleyip televizyonlarda, sosyal medyalara mı oynayacaklar. Bugün yüreğimiz yandı, bugün bir kez daha bu hainlerin, kalleşlerin gerçek yüzünü gördük. Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler o mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek"dedi. - TUNCELİ
AK Parti, Tunceli, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır Diyarbakır Valiliğinden HDP'li belediyenin kararını ret! Caddeye terör suçlusunun adını vereceklerdi Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Onlar yargılanmadıkça, 251 şehidin kanı yer kalır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Partili Tek,"Terör örgütü PKK'nın da, onu destekleyenlerin de sonucu gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]