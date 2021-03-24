AK Partili Tüfenkci'den büyük kongre ile ilgili açıklama - Son Dakika

Gündemdeki gelişmeler ve AK Parti'nin yarın yapacağı 7. Olağan Büyük Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Tüfenkci, kongrenin mana derinliği bakımından öneminin büyük olduğunu vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, büyük Türkiye hedefine ulaşmak için her alanda atılım içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye önemli sorunlarla mücadele ediyor. Ülkemizin dört bir yanını kuşatarak terör devletçikleri oluşturmaya çalışanlar bir yandan, Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de Türkiye'yi hapsetmeye çalışanlar bir yandan, Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlar bir yandan. Fakat bu emellerinde başarılı olamayacaklar. 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla yapacağımız 7. Olağan Büyük Kongremiz yeni bir sürecin işaret fişeği anlamını da taşıyor" dedi.

"Hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da uğratmayacağız"

Türkiye'nin önemli sorunlarla boğuştuğunu belirten Tüfenkci, "Önemli bir davanın neferleri olarak büyük ve güçlü Türkiye hayali noktasında gayret gösteren insanlarımızı hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da uğratmayacağız. Türkiye önemli sorunlarla mücadele ediyor. Ülkemizin dört bir yanını kuşatarak terör devletçiği oluşturmaya çalışanlar bir yandan, Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de Türkiye'yi hapsetmeye çalışanlar bir yandan Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlar bir yandan. Çeşitli hesapların döndüğü bir ortamı yaşıyoruz. Bu noktada Cumhur İttifakı ve Ak Parti Türkiye'nin teminatı, Türkiye'nin omurgası ve Türkiye'nin geleceğidir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir yandan Türkiye'yi büyütüyoruz, bir yandan da Türkiye'nin düşmanları ile mücadele ediyoruz. Biz ülkenin beka meselesi var dediğimizde, 15 Temmuz'da gülenler bugün Cumhur İttifakının ruhunu anlamayanlar olduğunu görüyoruz. Biz terörle mücadele ederken birileri de terörün desteklediği partilerle işbirliği yapmayı marifet sayıp, utanmadan bizlere laf söylediler. Bütün bunlara rağmen milletimiz sağduyulu. Biz laf üreten değil, hizmet üreten, icraat yapan bir liderin arkasında siyaset yaparak eserlerimizle övünüyoruz. Malatya'ya ve Türkiye'ye yaptığımız eserler ortada. Bu eserleri o yollarda geçenler, o havaalanlarını kullananlar o üniversitelerde okuyanlar biliyor ve görüyor. Bu millet her seçimde bizlere destek verdi. Bizlerde onlara layık olma adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimiz, Türkiye'mizi ve Malatya'mızı 2023'e taşıyarak inşallah cumhuriyetimizin 100. yıllını kutlarken yeni bir sayfayı da ülkemiz adına açmış olacaklar. Bu yeni sayfalarda imzaları olanlar inanıyorum ki sizler olacaksınız. Bu davaya gönül vermişlerin sahada yapmış olduğu çalışmaların karşılığını 2023'te alacağımıza yürekten inanıyorum. Sizler sahada çalışırken bizlerde sizlerin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

"Yeni bir sürecin işaret fişeği anlamını da taşıyor"

Tüfenkci, AK Parti'nin yarın gerçekleştireceği 7.Olağan Büyük Kongre ile ilgilide konuşarak, "Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla yapacağımız 7. Olağan Büyük Kongremiz yeni bir sürecin işaret fişeği anlamını da taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 vizyonumuzun yol haritasını belirleyeceğimiz kongremiz milletimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA