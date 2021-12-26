Ak Partili Tüfenkci, Yeşilyurt'ta partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde reform niteliğinde yatırımlar yapıldığını belirtti.

Tüfenkci, eğitimden kültüre, kültürden sağlığa, sağlıktan ulaşıma ve ekonomiye kadar birçok alanda yatırımlar yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz her alanda başarı yakaladık. 2002 öncesi ile sonrasındaki üniversite sayısına bakın. Havaalanı sayımız 26 idi, şimdi 57'ye çıktı. Dört tane de bu sene yaptığımızda bu sayı 61'e çıkacak. Türkiye altyapısını tamamlamış bir ülke konumuna geldi. Bölünmüş yolların artık her şehirde olduğunu görüyoruz. Önceden büyük illerde varken şuan tüm illerimizde bölünmüş yolları hayata geçirdik. Hastanelerimizi beş yıldızlı otel konforuna getirdik. Sağlık konusunda dünyada söz sahibi hale geldik. Daha önce bir ilde stat yokken şu anda bütün statlarımızı yeniledik."