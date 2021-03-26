AK Partili Tüfenkci'den Sultansuyu iddialarına cevap - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sultan Suyu Harasındaki özelleştirme iddiaları ile ilgili olarak, "Sultansuyu Harası'nın özelleştirilmesini bugüne kadar kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyiz. Kimse bunun üzerinden siyasi rant yapmaya çalışmasın, herkes işine baksın" dedi.

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresinde yeniden MKYK Üyeliğine seçilen Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulda Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Vahap Güner ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Tüfenkci, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresine değindi. Kongrenin büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştiğini belirten Tüfenkci "Pandemi sürecine rağmen çok başarılı bir kongre oldu. İnsanlar 81 ilden Ankara'ya akın etti. Bütün arkadaşlarımızın sahada olması adına önemli bir kongreydi. Kongrede seçilen bütün arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Malatya'da da Öznur Hanım ve ben yönetime girdik. Milliyetçi Harekat Partisi'nden de Mehmet Fendoğlu Beyin yönetime girmesi Cumhur ittifakının Malatya'daki sorumluluğunu arttırdı. Malatya'nın siyasette güçlü olması demek hizmet alma potansiyelinin de yüksek olması demektir" şeklinde konuştu.

"Kimse kimseye iftira atmasın"

Son günlerde tartışma konusu olan Sultansuyu Harası ile ilgili de görüşlerini dile getiren Tüfenkci, "Sultan Suyu Harası Malatya'nın ortak değeri. Sultan suyu harasının geliştirilmesi ve önemli oranda Malatyalıların göz bebeği olarak korunmasında geçmişteki düşüncelerimiz belliydi yine bu noktada düşüncelerimiz aynı. Elbette bazı hizmetlerin kiralanarak yapılması noktasında hizmet alımları yapılabilir ama yapılış şeklinin doğru olmadığını düşünen birisi olarak kiralama işinin özellikle Malatya kamuoyunu bilgilendirmeden yapılmasını doğru bulmadığımızı dile getirmiştik. Bununla ilgili Tarım Bakanımızla, yardımcıları ile ve müdürlerimiz ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunun üzerinden birilerinin rol kapma çabasını da doğru bulmuyorum. Bu konu üzerindeki tartışmaların Milletvekillerimizi töhmet altında bırakma ve siyaseti yıpratma amacı taşıdığını da görüyoruz. Herkes işini yapsın. Kimse onun üzerinden siyaset yaparak kimseye iftira atmasın. Bütün Milletvekillerimiz adına söylüyorum orada hiçbir milletvekilimizin ne kiralamada ortaklıkları var ne de en ufak çıkarları var. Mehmet Fendoğlu Milletvekilimiz olmak üzere tüm milletvekillerimiz üzerine düşeni yapıyor. Duruşları da net. Bunu kullanarak kendilerine pay çıkarmalarını da yadırgıyoruz. Bir Milletvekilimizin kalkıp Milletvekillerinin bu işte parmağı var demesi yanlış. Eğer parmakları varsa ispat etsinler ispat etmeyen müfteri konumundadır. Daha ağır kelimeler kullanılır ama benim yapım buna uygun değil. Bu nokta da Malatya sahipsiz değil. Malatya her zaman üzerine düşeni yapar. Birlik olma zamanı iken bunun üzerinden ayrıştırma yapmak yadırgadığımız bir konu. Eğer yapılacak bir şey varsa hep beraber yaparız. Bugüne kadar siyaseti hep samimi yaptık. Bundan sonrada aynı samimiyet üzerinde yolumuza devam edeceğiz. Sultan Suyu Harasının özelleştirilmesini bugüne kadar kabul etmedik bundan sonrada kabul etmeyiz. Nasıl şeker fabrikasını bundan istisna tuttuysak sultan suyu harasında da böyle bir tehlike varsa ki şuanda yok ama biz gerekeni yaparız. Herkes rahat olsun. Birlikte hareket ederek bu sorunu nasıl çözeriz mantığı içerisinde bakmamız lazım. Bunun üzerinden siyasi rant yapmaya kimse çalışmasın. Maksadımız üzüm yemekse bağcıyı dövmekle işi hallettik sanmayalım" diye konuştu. - MALATYA