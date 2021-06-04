Üye Girişi
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor - Son Dakika

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor

04.06.2021 10:08
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor, System.String[]

AK Parti ve MHP'nin yeni Anayasa çalışması yaptığı dönemde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Türkiye'de yapılmak istenenin dünyada eşi benzeri olmadığını belirten Türkeş, "Anayasa canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz, çöpe attığımız, bağışladığımız bir elbise değildir. Dileyenin; kafasına her estiğinde Anayasa dükkânını talan etmesinin önüne geçmeli ve bu soruna kalıcı bir çare getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) sitesinde Anayasa çalışmalarını değerlendirdi. "Anayasa Dükkanı Talan Ediliyor?" başlığıyla bir makale yayınlayan Türkeş şu görüşleri savundu:

SON DERECE SAKINCALI

"Anayasalar ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır. 1982 Anayasası'nın çok büyük bir kısmı zaten değişmiş vaziyettedir.

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

21. yüzyılda kalıcı ve toplumu onlarca yıl yönlendirecek bir anayasayı hazırlamak; ne mazilerinde maluliyet bulunan hukuk adamlarının işidir, ne de meclisin herhangi bir döneminde herhangi bir partiden meclise girmiş, kadrolarının işi değildir. Bu hiçbir şekilde bu şahısların hakkı da haddi de değildir.

'KURUCU KOD' VURGUSU

Siyaset kurumu, 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni bir anayasayı dokumak istiyorsa, kültür kökü ve siyasi felsefesiyle birlikte Türk milletinin kurucu kodlarını ihya etmekten başka bir çaresi bulunmamaktadır.Anayasa canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz, çöpe attığımız, bağışladığımız bir elbise değildir. Dileyenin; kafasına her estiğinde Anayasa dükkânını talan etmesinin önüne geçmeli ve bu soruna kalıcı bir çare getirmeliyiz."

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor

Tuğrul Türkeş, AK Parti, Anayasa, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor - Son Dakika


Son Dakika

Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi Instagram'dan paylaştı! Ezgi Mola'ya ünlü oyuncu Beren Saat'ten çok konuşulacak destek Instagram'dan paylaştı! Ezgi Mola'ya ünlü oyuncu Beren Saat'ten çok konuşulacak destek

Son Dakika Haberleri
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme         
10:19
Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!         
10:07
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor         
09:19
Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü         
01:50
18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek         
00:30
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte         
22:34
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 10:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement