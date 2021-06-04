AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) sitesinde Anayasa çalışmalarını değerlendirdi. "Anayasa Dükkanı Talan Ediliyor?" başlığıyla bir makale yayınlayan Türkeş şu görüşleri savundu:

SON DERECE SAKINCALI

"Anayasalar ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır. 1982 Anayasası'nın çok büyük bir kısmı zaten değişmiş vaziyettedir.

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

21. yüzyılda kalıcı ve toplumu onlarca yıl yönlendirecek bir anayasayı hazırlamak; ne mazilerinde maluliyet bulunan hukuk adamlarının işidir, ne de meclisin herhangi bir döneminde herhangi bir partiden meclise girmiş, kadrolarının işi değildir. Bu hiçbir şekilde bu şahısların hakkı da haddi de değildir.

'KURUCU KOD' VURGUSU

Siyaset kurumu, 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni bir anayasayı dokumak istiyorsa, kültür kökü ve siyasi felsefesiyle birlikte Türk milletinin kurucu kodlarını ihya etmekten başka bir çaresi bulunmamaktadır.Anayasa canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz, çöpe attığımız, bağışladığımız bir elbise değildir. Dileyenin; kafasına her estiğinde Anayasa dükkânını talan etmesinin önüne geçmeli ve bu soruna kalıcı bir çare getirmeliyiz."