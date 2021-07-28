Üye Girişi
AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı - Son Dakika

AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı

28.07.2021 22:15

AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye'nin 7'inci, Çanakkale'nin ise tek Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli ürünü olan Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı.

AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye'nin 7'inci, Çanakkale'nin ise tek Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli ürünü olan Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı.

Dünyada yalnızca Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında yetişen Bayramiç beyazının hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ile üreticiler katıldı.

Hasat etkinliğinde bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bayramiç bize tarihin bir emaneti, huzurun Kazdağları'nın en özel bir kenti. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ve büyüdüğü çok kıymetli hatıraların olduğu özel topraklar. Zaten Çanakkale'miz, şehitlerimizin emaneti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıkmaya başladığı, kahramanlıklarını gösterdiği en özel kentimiz. Biz bu bölgeye, millete ve Çanakkale'nin tarihine omuz vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün de bu Çanakkale markasına büyük güç katacak, omuz verecek çok özel bir tören için bir aradayız. Bayramiç beyazı, Kazdağları'nın eteğinde, çok özel havasıyla ve endemik yapısıyla diğer nektarinlerden ayrılan; aroması, kokusu ve rengiyle ve uzun raf ömrüyle özel bir ürünümüz. Çanakkale'miz zaten bir tarım kenti. Birçok ilde birkaç başlık varken Çanakkale'mizde, tarımdan ormana, sanayiden, turizme çok kıymetli yatırımlar ve imkanlar var. Çanakkale'mizde tarımla ilgili baktığımızda 115 farklı ürün üretilmekte bu 115 ürünün de 47 tanesi de Türkiye'de ilk 10 üretim içerisinde. Yani, ezbere yapılan bir tarım değil, özellikli, teşvik ve desteği olan çok özel ürünler. Hatta bunun yanında, kapya biber, nektarin, yulaf ve şeftali gibi bazı ürünlerde de Türkiye'de birinci olmamız, en çok bizden çıkıyor olması Çanakkale'miz adına büyük bir gurur vesilesi" dedi.

"250 bin ağaçta 15 bin ton üretim bekleniyor"

600'e yakın Bayramiç üreticisinin 250 bin ağaçtan 15 bin ton Bayramiç Beyazı ürünü beklediklerini ifade eden Turan, "Burada sadece Bayramiç beyazı ile ilgili üretim yapan 423 üreticimiz var. Bunlar resmi rakamlar, toplamda 600'e yakın arkadaşımız var. 250 bin ağaçta 15 bin ton şeklinde bir üretim bekleniyor. Bugünkü törenimizin anlamı çok daha özel. Türkiye'mizde çok az olan Avrupa Birliği'nin Coğrafi İşaret Tescilinin olduğu ürün sayımız sadece 7. Yani, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de tescillediği ürün sayısı 7. Çanakkale'mizde bir ilk olarak Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alan ilk ürünümüzün kutlamasını yapıyoruz. 16 Nisan tarihi itibariyle Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde Bayramiç beyazımızın tescili yapıldı" diye konuştu.

Turan konuşmasının devamında; "Bayramiç beyazı bundan sonra daha özel tanıtılacak, Avrupa'nın zincir marketlerinde daha fazla yer alacak ve ihracat pazarında daha rahat yollar bulacak. Şimdi de ekonomik değerini arttırmak için yeni adımlar atmaya çalışıyoruz. Bugün bu güzel tarlanın içerisinde, Ziraat Oda'mızın ev sahipliğinde bu yılın hasat törenini yapıyoruz. İstiyoruz ki gelecek yıllarda uluslararasına varan büyük etkinlikleri hep beraber yapalım. Türkiye'de 7 tane olan, Çanakkale'de ise tek olan bu tescil çok özel ve kıymetli bunun duyurusunu her yerde yapalım. Bayramiç beyazı daha yolun başında. İsteriz ki nektarin olarak değerlendirilen, marketlerde klasik şeftali gibi gördüğümüz bu ürünümüzün, bundan sonra çocuk maması gibi, dondurma gibi birçok alanda yan ürünlerini de üreterek daha büyük bir ekonomik değer elde etmeye başlayalım" ifadelerine yer verdi.

Hasat etkinliğinin ardından Bayramiç Hükümet Konağı'nın açılışı yapılıp, Bayramiç beyazı coğrafi işareti için katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil belgeleri de Bayramiç Kaymakamı Adem Eser'e teslim edildi.

AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı
AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı
AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı
AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı

Çanakkale, Bayramiç, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı 21:54 Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi 21:24 Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı 21:04 ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu 21:01 Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı 20:54 Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı 19:55 Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı
18:04 "Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 17:37 Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi         
21:54
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı         
21:48
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Aleyna Tilki'nin Aleyna Tilki'nin "Evleniyorum" paylaşımının altından robotla nikah çıktı         
21:01
Aslan'a artık mucizeden fazlası lazım! Galatasaray-PSV maçında 2. yarı oynanıyor Aslan'a artık mucizeden fazlası lazım! Galatasaray-PSV maçında 2. yarı oynanıyor         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi         
20:40
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok         
19:46
Şehit ağabeyinin Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil         
17:40
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 22:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement