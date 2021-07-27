Üye Girişi
AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması

27.07.2021 19:09
AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Turan, Türkiye'nin doğalgaza kavuşan ilk beldesi olan, Çanakkale'nin Biga ilçesinin Gümüşay beldesinde düzenlenen doğal gaz hizmete alma törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Özcan'ın "yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağı" yönündeki açıklamasını, talihsizlik olarak değerlendirdiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bir belediye başkanı, bizim burada 10 tane açılış planlarken, bir başka ilin belediye başkanı da 'göçmenlere suyu 10 katına satacağım' diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, insanlığın temel ihtiyaçları, cezalandırma konusu olamaz. Bu ahlaka aykırıdır. Biz Çanakkale Savaşı'nda hatıralardan biliriz ki, savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz. Göçmene garibana 10 kat su satacağım, diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız."

"Belediye başkanı evinde kaçak bir mülteci çalıştırıyormuş"

Kamu hizmetinin etnik kökene göre yapılamayacağını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetini etnik kökene göre yaparsanız, bu, insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa da aykırıdır, Anayasa'ya aykırıdır. Mutlaka bunun bedeli olur. Kaldı ki o açıklamayı yapan belediye başkanının, bir yıldan beri evinde kaçak bir mülteciyi çalıştırdığını öğrenmiş olduk. Bu ne samimiyetsizlik? Bu nasıl sosyal demokrasi anlayışı? Baştan aşağı yalan, yanlış, samimiyetsiz bir yaklaşım. Ama bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Hepsinin de karşılığı olacak, diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Gümüşçay beldesinin doğal gaz hizmete alma işlemi gerçekleştirilip meşale yakıldı.

Toplam 700 hanenin faydalanacağı hizmet için 400 başvuru yapıldı.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar da katıldı.

AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması
AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması

Çanakkale, Doğalgaz, AK Parti, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı 18:16 Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı 17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı 17:48 "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada 17:41 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor 17:03 Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü 16:47 Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 15:55 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi
18:00 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
17:55 Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
17:50 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti         
19:09
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu         
17:51
Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum         
17:45
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü         
17:12
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor         
16:52
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 19:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement