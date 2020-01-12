AK Partili Turan: "CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu " - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Turan: 'CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu ' - Son Dakika

AK Partili Turan: "CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu "

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Demirtaş'ın eserini tiyatroda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri izledi.

AK Partili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Demirtaş'ın eserini tiyatroda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri izledi. Terörden yargılanan, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir insan için tiyatroya gidiyorlar. Diyarbakır annelerini görmeyenlerin Demirtaş'ın tiyatrosunu izlemesini bu millet görecektir." dedi.

Turan, Çanakkale Kepez Uygulama Oteli'nde düzenlenen AK Parti Kepez Belde Teşkilatının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin büyümesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ülkede her yıl bir milyon gencin oy kullanma yaşına geldiğini belirten Turan, "Seçimlere dört sene var. Bugün 14 yaşında çocuk oy kullanacak. İnsanları kırmayacaksınız. Bizi farklı kılan budur. O yüzden gençleri dert edineceğiz. Dertli adam iş yapan adamdır, kavga eden, dedikodu üreten insan değildir." ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesine de değinen Turan, şöyle konuştu:

"Libya, Türkiye'nin sınır komşusu oldu. Bize ait olan sınırda balık tutarken de petrol aranırken de artık Türkiye'nin izni lazım. Biz bununla ilgili adım atarken muhalefetin bizimle olmasını beklerdik, olmadı. Terörün destekçisi olan HDP ve operasyon ile genel başkan değişikliği yapan, HDP'nin lafıyla yürüyen bir CHP var. 'Ne işin var Libya'da?' demeye başladılar. Doğu Akdeniz'in güvenliği, ekonominin büyümesi için bu işi yapmamız gerekiyor. Sayın Deniz Baykal 'Libya için gurur duyuyoruz.' dedi. Parti ile kavga edebilirsin ama milli duruş diye bir şey var. CHP'nin bırakın Atatürk partisi olmasını, isim benzerliğinden başka bir şey yok. Baykal olsaydı bugün CHP büyük ihtimalle teskereye 'evet' diyecekti ama bırakın bunu, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçaklaştılar."

CHP'nin "magazin partisi" olduğunu söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Devlet adamlığından uzak bir adamla birlikteyiz. Allah bu milletin başından Erdoğan'ı, bu muhalefetin başından da Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Biz memnunuz bundan. Demirtaş'ın eserini tiyatroda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri izledi. Terörden yargılanan, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir insan için tiyatroya gidiyorlar. Diyarbakır annelerini görmeyenlerin Demirtaş'ın tiyatrosunu izlemesini bu millet görecektir. CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu. Bu tablodan milliyetçi, vatansever solcular rahatsız. İYİ Parti tabanı bundan rahatsız. Yapılan yanlış varsa o yanlıştan dönmek hepimizin görevi."

"Cumhur İttifakı büyümeye devam edecek"

Turan, içlerinden bazı partililerin sadece koltuk kavgası nedeniyle ayrıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teşkilatın hakkı vardır, maaş almadan üreten, çalışan insanın hakkı vardır. Sen bunları satarsan onların bedduası bulur. Yanlış yapıyorsunuz, aynaya bakın... Düne kadar övgüler yaptığın bir genel başkana bugün dönüp de hakaret etmek bir defa sizin saygınızı gösterir. Düne kadar 'Gezi eylemleri yanlış' diyen, bugün Gezi'yi savunuyor. Bu mu muhalefetlik? Halk bunları görmüyor mu? AK Parti'yi düşürmekten başka hesabı olmayan insanlara kukla olmayın. Erdoğan ne yaptı size bu ülkeyi büyütmekten başka? Sana koltuk vermemiş, bu mu? Her şeye rağmen Cumhur İttifakı büyümeye devam edecek."

Tek liste ile gidilen seçimli kongrede, Cihat Gılafçı yeniden başkanlığa seçildi.


Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu
Ataşehir'de manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi iddiası Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam

Son Dakika Haberleri
01:17 Denizli 7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti - Son Dakika
01:16 Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: "Libya'da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere... - Son Dakika
01:15 Alacabel'de karın keyfini çıkardı - Son Dakika
01:13 Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
01:12 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 01:23:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Turan: "CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]