AK Partili Turan'dan Geyikli'deki araçları geri çeken Avcılar Belediyesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Turan'dan Geyikli'deki araçları geri çeken Avcılar Belediyesine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Turan'dan Geyikli'deki araçları geri çeken Avcılar Belediyesine tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avcılar Belediyesinin, Geyikli Belediyesine verdiği araçları seçimden sonra geri çekmesine tepki göstererek, "Avcılar Belediyesinin yaptığını çok ayıp olarak karşılıyorum.

AK Partili Turan'dan Geyikli'deki araçları geri çeken Avcılar Belediyesine tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avcılar Belediyesinin, Geyikli Belediyesine verdiği araçları seçimden sonra geri çekmesine tepki göstererek, "Avcılar Belediyesinin yaptığını çok ayıp olarak karşılıyorum." dedi.

Çanakkale'nin Geyikli Belediyesinde yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Turan, beldenin Bozcaada'ya açılan bir kapı olduğunu belirtti.

Bundan dolayı beldeye özel bir başkan önerdiklerini anlatan Turan, belediye başkanının çok güzel işler yaptığını aktardı.

Turizmin Çanakkale'nin kaderi olduğunu dile getiren Turan, "Tüm dünyada Türkiye'de turizm daralırken Çanakkale bu daralmayı yaşamadı. Bunun en büyük sebebi Troya Yılı oldu." diye konuştu.

Belediyeyi teslim aldıklarında Geyikli'de Avcılar Belediyesinin birkaç aracı bulunduğunu hatırlatan Turan, "Araçları almak için çaba sarf ettiler ve aldılar. Biz, bir tane muhalif belediye başkanına yardım etmemezlik yaptık mı, bu yakışmaz. Biz muhalif olabiliriz ama bayrağımız, vatanımız tek. Avcılar Belediyesinin yaptığını çok ayıp olarak karşılıyorum. Hizmet yapınca AK Partili veya CHP'li faydalanmayacak. Hizmetin partisi olmaz." ifadesini kullandı.

Turan, beldede doğal gaz için 2021 yılında ilk kazmayı vurmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim başlayıp bitirmediğimiz iş yok hamdolsun. Geyikli'de turizm ve evlerde termal su kullanılması için çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu proje hayata geçecek. Bu millet bize sahip çıktı. Biz de elimizden geldiğince çalışıp çabalayacağız. Geyikli, hizmetin tadına yeni varmaya başladı. Daha yeni başlıyoruz. Bölgenin ayağa kalkması için hep beraber çalışacağız. 4 binlik beldeye 6 ay içinde 6 araç aldık. Türkiye eski Türkiye değil, Geyikli eski Geyikli değil. Öz güvenle ülkemize sahip çıkacağız."

Turan'ın konuşmasının ardından kurdele kesildi, yapılan dua eşliğinde yeni araçlar hizmete alındı.

AK Parti, Türkiye, Avcılar, Geyikli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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