AK Partili Turan'dan Romanlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Turan'dan Romanlar Günü mesajı - Son Dakika

AK Partili Turan'dan Romanlar Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, 14 Mart Romanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Turan'dan Romanlar Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, 14 Mart Romanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


14 Mart Romanlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Turan, "Türkiye olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde sahip olduğumuz enerji, güç ve millii şuurun dünyada emsali yoktur. Üzerinde yaşadığımız bu bereketli topraklar kültürel çeşitlilik, farklı renkler ve aidiyetlerle tüm güzellikleri barındıran zengin bir tablodur. 83 milyon vatandaşımız, herhangi bir ayrım olmaksızın bu ülkenin asli unsurudur. Hep birlikte daha anlamlıyız, hep birlikte bir bütünüz. Bu bilinçle tüm vatandaşlarımızın karşılaştığı meseleleri çözmek daima önceliklerimizden oldu. Biliyoruz ki bu topraklarda yeşeren kardeşlik, geleceğimizi çok daha güçlü kılıyor. Bu duygularla, Çanakkaleli Roman kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm Roman vatandaşlarımızın 14 Mart Romanlar Günü'nü tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu yarınlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
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