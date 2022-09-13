AK PARTİLİ TURAN'DAN TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DEĞERLENDİRMESİ: DÜNYAYA ÖRNEK BİR FESTİVALİ AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ - Son Dakika
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AK PARTİLİ TURAN'DAN TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DEĞERLENDİRMESİ: DÜNYAYA ÖRNEK BİR FESTİVALİ AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ

13.09.2022 15:32

ÇANAKKALE"de 16-25 Eylül tarihleri arasında Troya Kültür Yolu Festivali düzenleneceği duyuruldu.

ÇANAKKALE"de 16-25 Eylül tarihleri arasında Troya Kültür Yolu Festivali düzenleneceği duyuruldu. Festivale ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Troya kültür yılı ilan edilmesi gibi çok farklı ulusal etkinliklerimiz oldu. Bu senede Kültür Bakanlığı'mızın öncülüğünde tüm Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir festivali açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali'nin 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu. Festival kapsamında çok sayıda sergi, konser, söyleşi 40'tan fazla mekanda 100'den fazla etkinlik gerçekleştirileceği belirtildi. Çanakkaleliler sanatseverleri festival boyunca binden fazla sanatçı ile buluşacak. Festival hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz bir tarih, turizm, orman, sanayi kenti. Aynı zamanda bir kültür kenti. Biz kültür kenti olmasını çok değişik nedenlerle gündeme getirdik. Eski yıllarda Mehmet Akif Ersoy Evi'nin yapılması gibi, Troya Kültür Yılı ilan edilmesi gibi çok farklı ulusal etkinliklerimiz oldu. Bu senede Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir festivali açmaya hazırlanıyoruz. Çanakkale'de 16-25 Eylül tarihleri arasında 'Troya Kültür Yolu' festivali adıyla 40'tan fazla mekanda seminerler, tiyatrolar, sinemalar, sergiler olacak, konserler olacak. Tüm Çanakkale'mizin özel mekanlarında Troyası'ndan Assos'una kadar, Biga'dan Bayramiç'e kadar her ilçemizde farklı etkinliklerde bir kültür atmosferi yaşanacak" dedi. Milletvekili Turan, Çanakkalelileri etkinlilere katılmaya davet etti.

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Kaynak: DHA

Kültür Bakanlığı, Bülent Turan, Çanakkale, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİLİ TURAN'DAN TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DEĞERLENDİRMESİ: DÜNYAYA ÖRNEK BİR FESTİVALİ AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİLİ TURAN'DAN TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DEĞERLENDİRMESİ: DÜNYAYA ÖRNEK BİR FESTİVALİ AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ - Son Dakika
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