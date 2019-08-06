AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya ziyaret
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan, Bayramiçli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:09 Kaynak: AA
Grup Başkanvekili Bülent Turan
, Hakkari
'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan, Bayramiçli Piyade
Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu
ve AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız
ile Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesine giden Turan, ziyaret ettikleri Berkit'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Doktorlardan Berkit'in durumu hakkında bilgi alan Turan, "Şehit yakınları ve gazileri çok önemsiyoruz. Onlar bu vatan için savaşıp, canlarını verdiler. Vücutlarının bir parçalarını kaybedip, gazi oldular. Onlara ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Allah acil şifa versin." dedi.
Bülent Turan'a Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı
ile Hastane Müdürü Alpaslan Özbayram eşlik etti.
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