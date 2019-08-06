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AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya ziyaret

23 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan, Bayramiçli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya ziyaret, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan, Bayramiçli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine giden Turan, ziyaret ettikleri Berkit'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Doktorlardan Berkit'in durumu hakkında bilgi alan Turan, "Şehit yakınları ve gazileri çok önemsiyoruz. Onlar bu vatan için savaşıp, canlarını verdiler. Vücutlarının bir parçalarını kaybedip, gazi oldular. Onlara ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Allah acil şifa versin." dedi.
Bülent Turan'a Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı ile Hastane Müdürü Alpaslan Özbayram eşlik etti.
Bülent Turan, AK Parti, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:09 Kaynak: AA
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