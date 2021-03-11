AK Partili Turan: "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mecliste Çanakkale rüzgarı esti" - Son Dakika

AK Partili Turan: "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mecliste Çanakkale rüzgarı esti"

11.03.2021 17:33
AK Partili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı ve Akif Belgeseli'nin gösterimi kapsamında Çanakkale'nin değerlerinin gazi Mecliste ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı ve Akif Belgeseli'nin gösterimi kapsamında Çanakkale'nin değerlerinin gazi Mecliste ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2021 İstiklal Marşı Yılı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı ve Akif Belgeseli'nin gösterimi yapıldığını anımsattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde Çanakkale Valiliğince gerçekleştirilen programda, gazi Mecliste adeta "Üstad Akif" ve Çanakkale rüzgarı estiğini ifade eden Turan, "Gazi Meclisimizde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliklerinden dolayı oldukça mutluyuz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nde Çanakkale Şehitliği, Bayramiç, Çanakkale'nin eşsiz güzellikleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir kez daha görme ve tanıtma imkanı bulduklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, sergimizin açılışını gerçekleştirdikten sonra Akif Belgeseli'nden bir kesit izledi. AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale'mizin değerlerinin Gazi Meclisimizde ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduk. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla bu etkinlikler daha anlamlı oldu. Bu vesileyle Üstad Akif'i, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İstiklal Marşı Yılı'na özel olan, Üstad Akif'e vefamızı gösteren bu anlamlı etkinlikte başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere, Çanakkale Valimize, emeği geçenlere ve Çanakkale'mizden ve farklı illerden gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz."

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Çanakkale, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Turan: 'İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mecliste Çanakkale rüzgarı esti' - Son Dakika


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