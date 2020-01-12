AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının, tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir." dedi.

Ünal, partisinin Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Müslümanın hırs sahibi değil, azim ve gayret sahibi olduğunu belirterek, hırsın nefisten, azim ve gayretin ise imandan olduğunu söyledi.

"Gayret bizden, tevfik Allah'tandır." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Biz biliriz ki aldığımız her nefeste imtihan olanlarız. Bizim derdimiz, davamız kuru bir iktidar kavgası değil, bir ahlakı, bir imanı, bir inancı ayakta tutmak için savaşanlarız. Yoksa biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik. İnsan olmayı, insanca yaşamayı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri ayakta tutmak için geldik."

AK Parti'nin bir ahlak hareketi olduğunu vurgulayarak Ünal, şunları söyledi:

"O yüzden AK Parti bizatihi milletin ta kendisidir. AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının, tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir. Ahlaklı bir duruşu gerektirir. AK Partili olmak hırsın, hasedin, kıskançlığın yanında değil, yardımlaşmanın, merhametin, kardeşliğin, azmin, gayretin yanında olmaktır. O yüzden birilerinin hırs yaptığını gördüğünüzde onu uyarın. Birilerinin kıskançlıkla, hasetle davrandığını gördüğünüzde onu uyarın ama şuna da dikkat edin, birbirimizin kalbini kırmayalım."

"Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz"

Ünal, dünyanın yeni bir dönüşüm ve değişim yaşadığına işaret ederek, "Bugün artık soğuk savaş yıllarının dünyası değil, Avrupa'nın, Amerika'nın merkez olmaktan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu onlar söylüyor. Neden biliyor musunuz? İnsanın üzerinde yükseldiği değerleri yok ederseniz ne gücünüz kalır ne kudretiniz kalır. İnsan bozulunca elinizde bir şey kalmaz." diye konuştu.

Değerlerimizin, inançlarımızın, bizi biz yapan kimliğimizin ve maneviyatımızın korunması gerektiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Arzumuzun, nefsimizin peşinden değil, derdimizin, davamızın peşinden koşmamız gerekiyor. Bir insanın kıymeti, amacı kadardır. Sizin amacınız nefsiniz olmayacak. Sizin amacınız, derdiniz, davanız olacak. Davanız da bu aziz milleti ayağa kaldırma ülküsü olacak. 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bu aziz millet için ölmek, ölümü göze almak olacak. Birinin gözünde, sesinde kaygı, endişe, korku görürseniz, bu kutlu yürüyüşün geleceğine dair birilerinin endişe yaydığını görürseniz, ondan uzak durun çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinde hiçbir zaman kaygı, endişe ve korku görmedik."

Ünal, bugün Türkiye'nin oyun kurucu durumuna geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tüm sınamalardan geçtik. Önümüzde bir sınama var. O da AK Parti'nin teşkilat mensuplarının birbirleriyle olan hukuklarını korumak, kardeşliklerini muhafaza etmek. Asla ayrılık ve gayrılık yok. Giden gitmiş, birileri istediklerini alamadıkları, istedikleri olmadıkları için, birileri daha genel başkan olur olmaz kendisini lider sandıkları için, bu teşkilat ve millet de 'Bir dakika bu milletin de siyasetin de lideri vardır.' dediği için, lider olamadığı için gidenler gitsin, zaten onlarla bizim işimiz olmaz. Biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz."

"Tuzaklara dikkat edin"

Gençlere de seslenen Ünal, 2023'e giderken kimlerin hangi tuzakları kurduklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eskiden Türkiye'nin bütün tehditleri kendi içinde karşılamak zorunda kaldığını söyleyen Ünal, "Türkiye'yi şu hale getirmişlerdi, 'Uzadığı zaman buda, kuruduğu zaman sula.' Türkiye'yi ne oldururlar ne öldürürler, bu hale getirmişlerdi Türkiye'yi. Biz 'Birilerinin artık bu ülkeyi budamasına müsaade etmeyeceğiz' dedik, o elleri kırdık." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'nin bağımsız güç olarak bölgesinde nasıl belirleyici olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye ile ilgili umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, daha yeni başlıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak bölgesinde bağımsız bir güç olarak daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.