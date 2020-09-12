DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

AK Partili Ünal: Millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 12 Eylül ile Türkiye'nin 20 yılının kaybolduğunu, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'nin her şeyini kaybedeceğini belirterek, " Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu millet tarafından seçilmiş ve teveccühüne mazhar olmasıdır, bu milletin kalbinde, gönlünde yer etmiş olmasıdır. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yaptırılan Şehit Cengiz Engizek Bilgi Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, göreve geldiği günden bu yana birçok hizmete imza attıklarını belirterek, "2014'te geldiğimizde sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bir havuzu vardı. Bugün sadece Onikişubat Belediyemizin 7 havuzu var. 7 tane kültür merkezi var. 6 tane okul yapmış. 65 tane daha önce köy, şimdi mahalle olan yerleşim yerlerimize kültür evi yapmış" dedi.

'12 EYLÜL'DE 20 YILINI KAYBEDEN TÜRKİYE, 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI HER ŞEYİNİ KAYBEDECEKTİ'Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 12 Eylül'ün yıldönümü olduğunu hatırlatarak 12 Eylül'ün belli bir yaş grubu için kabus, işkence ve korku demek ve millet iradesinin katledildiği gün olduğunu söyledi. 12 Eylül'ün şartlarını olgunlaştıranların 12 Eylül'ü anlatırken 'Şartların olgunlaşmasını bekledik' dediklerini ifade eden Ünal, şöyle konuştu: "12 Eylül başarıya ulaştı ve Türkiye 20 yılını kaybetti. Eğer 15 Temmuz da başarıya ulaşsaydı Türkiye 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını değil her şeyini kaybedecekti. O yüzden 12 Eylül'leri, Türkiye'nin demokrasisine karşı yapılan darbelerin, müdahalelerin, millet iradesine karşı yapıldığını unutmamamız gerekiyor. Özellikle öğretmenlerimize, anne babalara, bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın 1960 darbesini, 27 Mayıs'ı, bilmeleri gerekiyor. 12 Mart muhtırasını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat 'ları, 27 Nisan'ları unutmamaları gerekiyor. Bugün 15 Temmuz'u anlamak için, 15 Temmuz'da neyi kazandığımızı anlamak için çocuklarımızın 27 Mayıs 1960'ta neyi kaybettiğini bilmemiz lazım. 12 Mart muhtırasıyla, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la neyi kaybettiğimizi çocuklarımızın bilmesi gerekiyor ki 15 Temmuz'da ne kazandığımızı anlasınlar."'ERDOĞAN MİLLETİN ADAMI OLDUĞU İÇİN YEDİ DÜVEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE MÜCADELE EDİYOR'12 Eylül'de Kahramanmaraş'taki sıkıyönetim komutanlarından birinin Yusuf Haznedaroğlu'nu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti: "12 Eylül'de Maraş'ta bir Yusuf Haznedaroğlu vardı. Onun zulümlerini hatırlıyor musunuz? Ben orta 3'üncü sınıf öğrencisi, 14-15 yaşındaydım. Okuldan çıkıp bindiğim minibüsü askerler durdurdular. Kimlik kontrolü yapıyorlar, biz de askerimizi severiz. Hepimiz indik, bana kimlik sordu benim de kimliğim yanımda yok. 'Bekle şurada' dedi. 'Bekle' dediği yere oturmuşum. Boynuma yediğim dipçikle yere yığıldım. 14 yaşındaki çocuğa dipçik vurulur mu? Eski CIA Başkanı 'Bir ülkenin devlet başkanının iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmeyiz. Bizim adamımız olup olmamasıyla ilgileniriz' diyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olduğu için yedi düvel Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele ediyor. Onun bunun değil milletin adamı. Bakıyorsunuz Biden, 'Erdoğan'ı indirmeliyiz' diyor. Macron, 'Erdoğan'ı indirmeliyiz' diyor. Bir de içeride varlar biliyorsunuz onlar da 'İndirmeliyiz' diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu millet tarafından seçilmiş ve teveccühüne mazhar olmasıdır, bu milletin kalbinde, gönlünde yer etmiş olmasıdır. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar."Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle tesisin açılışı yapıldı.Açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun , Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç Mehmet Cihat Sezal , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , şehit Cengiz Engizek'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Açılışı yapılan yüzme havuzuSaygı duruşu ve İstiklal MarşıHanefi Mahçiçek'in konuşmasıMahir Ünal'ın konuşmasıAçılış kurdelesinin kesilmesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.Bilal Erdinç yönetimindeki 34 BGU 591 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Gazi Keleş yönetimindeki 46 PA 064 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Bilal Erdinç ve Gazi Keleş ile araçlarda bulunan Zeynep Keleş, Yeter Tekineder, Muhammed Tekineder, Beşime Erdinç, Sevilla Erdinç ve Azra Elif Erdinç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışanlar kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 8 yaralı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Kaza sonrası Adıyaman-Çelikhan karayolu trafiğe 1 saat kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Araçların çekilmesiyle yol tekrardan araç trafiğine açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriYaralılarKazaya karışan araçlarTrafiğe kapanan ve uzun kuyrukların oluşmasıİtfaiye ve jandarma ekiplerin çalışmasıAraçlardan yola savrulan özel eşyalarToplanan kalabalıkAdıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAmbulansların gelişiYaralılar sedyede acil servise götürülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Kırkağaç'ta 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan yandı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık ve makilik alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, bugün saat 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 16 arazöz, Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye aracı ve 1 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi. Vatandaşların da yardımıyla 1.5 saatte kontrol edilen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Öte yandan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağalar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yangından detayYangına müdahaleden detayKaplumbağaların kurtarılma anıYangın söndürme detayı

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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Kozan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, Kozan-Kadirli Yolu Kuyuluk kavşağında meydana geldi. Kadirli'den Kozan'a seyir halinde olan Furkan Öztürk (24) yönetimindeki 28 AAH 613 plakalı otomobil, Kozan ilçesinden Kuyuluk köyü yoluna dönmeye çalışan Durmuş Topuzoğlu idaresindeki 01 Y 9118 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücü Furkan Öztürk'ün babası Ömer Öztürk (57) olay yerinde, annesi Emine Öztürk (65) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer yolcular Meliha Öztürk (45), Zeynep İrem Öztürk (23) ve Arda Öztürk (12) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.