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AK Partili Usta: "AK Parti'yi farklı kılan temel prensip, hizmet üretmek" - Son Dakika

AK Partili Usta: "AK Parti'yi farklı kılan temel prensip, hizmet üretmek"

08.02.2022 15:54

"Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı" Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sunumu AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması KONYA -...

"Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sunumu

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı"na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da partisinin hizmeti esas alan eser siyaseti güttüğünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kent merkezi ve 31 ilçede yürütülen çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Orhan Erdem, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Gülay Samancı ve Ahmet Sorgun ile AK Parti ve MHP il, ilçe başkanı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

AK Partili Usta: AK Parti'yi farklı kılan temel prensip, hizmet üretmek
AK Partili Usta: AK Parti'yi farklı kılan temel prensip, hizmet üretmek
AK Partili Usta: AK Parti'yi farklı kılan temel prensip, hizmet üretmek

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Leyla Şahin Usta, Hisarcık, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Usta: 'AK Parti'yi farklı kılan temel prensip, hizmet üretmek' - Son Dakika


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