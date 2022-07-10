AK Partili Usta, partisinin bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
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AK Partili Usta, partisinin bayramlaşma programına katıldı

10.07.2022 17:27
AK Partili Usta, partisinin bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, ne olursa olsun tartışmadan, kavga etmeden, bir AK Parti'liye yakışan onuruyla, dik duruşuyla her zaman yaptıkları gibi doğruları ve hakikatleri anlatmaya devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, ne olursa olsun tartışmadan, kavga etmeden, bir AK Parti'liye yakışan onuruyla, dik duruşuyla her zaman yaptıkları gibi doğruları ve hakikatleri anlatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, önceliklerinin milletin refahı ve huzuru olduğunu söyledi.

Her türlü mücadelenin birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Usta, "Birlik ve beraberlikle mücadele içinde ekonomiyle ilgili yapılan mücadeleyi de eş tutmalıyız. Bugün bütün dünyada daralmış bir ekonomi ve krizler yaşanırken, Türkiye'de de aynı sıkıntıların ve daralmaların yaşandığının farkındayız. Bunu çözebilecek irade ve güç Recep Tayyip Erdoğan'da, onun ekibinde ve AK Parti'de var. Bundan kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

"Bu ülkede her şeyin üstesinden gelen bir liderin olduğunun farkındayız"

Leyla Şahin Usta, AK Parti olarak yorulmadan birlik ve beraberlik içinde Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede her şeyin üstesinden gelen bir liderin olduğunun farkındayız. ve bu liderin karşısına geçmiş altılı bir masanın olduğunun da farkındayız. Tek başına çıkmayı cesaret edemeyenlerin altısının bir araya gelip yine de bir ismi dahi cumhurbaşkanı adayı olarak ifade edemediği bir muhalefetten bahsediyoruz. Bunların tek bir derdi var, Türkiye'yi, bu milleti ayağa kaldıran, başarı hikayeleri yazan Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Yenebilecekler mi? Asla mümkün değil, yenemezler. Yenemeyeceklerini bildikleri için 6'sı da 10'u da bir araya gelse kimi çıkarırlarsa çıkarsınlar biz milletimizin en doğru kararı vereceğine, vakti geldiğinde sandıkta hakikatten yana davranacağını, hakikatten ve doğrudan yana olan kimse ona oy vereceğini çok iyi biliyoruz."

"Bu millet çok açık ve net her şeyi görüyor"

Bugüne kadar milletin güvencinin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Milletimize güvenmeye devam edeceğiz, varsın o altılı masa toplantılarını yapsın, isim açıklamasın. Bu millet çok açık ve net her şeyi görüyor. Onlar kapalı kapılar ardında saatlerce süren o toplantılarında neler olduğunu, bittiğini bu milletle paylaşmasalar da bu millet nelerin konuşulduğunu çok iyi biliyor. O görünmeyen masanın etrafındakileri nelerin teklif ettiğini, nelerin vaat edildiğini herkes çok iyi biliyor. Biz ne olursa olsun tartışmadan kavga etmeden, bir AK Parti'liye yakışan onuruyla, dik duruşuyla her zaman yaptığımız doğruları ve hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz. Çok şey yaptık, çok hizmet getirdik. Biz bunları anlatmaya yetişemiyoruz. Ama anlatmaktan bıkmayacağız."

Usta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Konya Şehir Hastanesinde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya'yı rahmetle andı.

Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınayan Usta, gerekli çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Programa, İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Konya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Usta, partisinin bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika

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