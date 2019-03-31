Son Dakika Haberleri: Ak Partili Vatandaşlar Kısıklı'da Kutlamalara Başladı

Ak Partili Vatandaşlar Kısıklı'da Kutlamalara Başladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, İstanbul'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.

Ak Partili Vatandaşlar Kısıklı'da Kutlamalara Başladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, İstanbul'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.

AK Partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanarak İstanbul'dan gelen seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Araçlarının kornalarına basan ve ellerinde bayraklarla kutlama yapan vatandaşlar, coşkulu görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kısıklı, Politika
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