Ak Partili Vatandaşlar Kısıklı'da Kutlamalara Başladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, İstanbul'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kısıklı
'daki evinin önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, İstanbul
'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. AK Partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanarak İstanbul'dan gelen seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Araçlarının kornalarına basan ve ellerinde bayraklarla kutlama yapan vatandaşlar, coşkulu görüntüler oluşturdu.
(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: İHA
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