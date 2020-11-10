AK Partili vekil korona virüse yakalandı - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aydemir takipçilerinden ve Balıkesirlilerden dualarını esirgememelerini istediği mesajında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.

Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir tedavi sürecini evinde geçireceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını belirten Pakize Mutlu Aydemir, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR