AK Partili Vekil Posacı'nın 'ithalat lobisi' değerlendirmesine siyasi rakiplerinden destek - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Vekil Posacı'nın 'ithalat lobisi' değerlendirmesine siyasi rakiplerinden destek - Son Dakika

AK Partili Vekil Posacı'nın 'ithalat lobisi' değerlendirmesine siyasi rakiplerinden destek

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Tarım Bakanlığı'nda 'İthalat lobisi' olduğunu ileri sürerek "İthal sinek bile midemi bulandırıyor" diyerek ithal ürünlerle çiftçinin mağdur edildiğini ileri süren AK parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'ya rakiplerinden destek gelmeye başladı.

AK Partili Vekil Posacı'nın 'ithalat lobisi' değerlendirmesine siyasi rakiplerinden destek, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Tarım Bakanlığı'nda 'İthalat lobisi' olduğunu ileri sürerek "İthal sinek bile midemi bulandırıyor" diyerek ithal ürünlerle çiftçinin mağdur edildiğini ileri süren AK parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'ya rakiplerinden destek gelmeye başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada "Tarım ve hayvancılıkta yapılan ithalata karşı çıkan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Ziraat Odası yöneticileri ile muhtarları kahvaltıda buluşturdu. Kültür Park'ta düzenlenen kahvaltıya Başkan Kaya ve birim müdürlerinin yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ve yönetimi ile muhtarlar katıldı. Çiftçilerin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü kahvaltıda, geçtiğimiz günlerde AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın "Tarım Bakanlığı'nda ithalat lobisi var. ithal sinek bile midemi bulandırıyor" açıklamasıyla tarım ve hayvancılıkta yapılan ithalata karşı çıktığı konuşma da gündeme geldi.


Posacı'nın çıkışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kaya, " Rıza Posacı'ya çok teşekkür ederiz, ithal ürün konusunda büyük sorun yaşayan çiftçimize sahip çıktığı için. Bunlar önemli konular. Çiftçiler kendisini neden milletvekili seçti? Çiftçileri temsil etmesi için. Bugüne kadar hiç konuşmadı. En sonunda güzel patladı. Cumhurbaşkanımız kendisine kızabilir ama çiftçi hakkının savunulmasını istiyor" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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