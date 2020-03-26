Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek

ANKARA - Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan, Osmaniye'de görev yapan müzik öğretmenlerin "EvindeKal" şarkısına destek verdi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin hazırladığı " EvindeKal" şarkısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu. Durmuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniyemizin Sumbas ilçesinde görev yapan değerli müzik öğretmenlerimizin hazırladığı #EvindeKal şarkısı gerçekten çok güzel olmuş. Yüreklerine sağlık..." dedi.