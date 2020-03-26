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Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek
6 saat önce
Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan, Osmaniye'de görev yapan müzik öğretmenlerin "EvindeKal" şarkısına destek verdi.
Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek
ANKARA - Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan, Osmaniye'de görev yapan müzik öğretmenlerin "EvindeKal" şarkısına destek verdi.
Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin hazırladığı " EvindeKal" şarkısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu. Durmuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniyemizin Sumbas ilçesinde görev yapan değerli müzik öğretmenlerimizin hazırladığı #EvindeKal şarkısı gerçekten çok güzel olmuş. Yüreklerine sağlık..." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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