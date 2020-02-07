AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi - Son Dakika

AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi

2 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmaya katılan 53 milletvekilinden birisi, Erdoğan'a imam hatiplerle ilgili eleştiride bulundu. Vekil, "İktidarımızda çok sayıda imam hatip okulu açıldı. Sayı yüksek ancak nitelikle ilgili sorunlar var" dedi. Erdoğan, konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce de gruplar halinde gerçekleştirdiği milletvekili buluşmalarına bu yıl yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde "ilk grup" olarak belirlenen 53 milletvekili ile bir buluşma gerçekleştirildi. Görüşme 3,5 saat sürdü ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk önce Erdoğan bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından milletvekillerine söz verdi ve onları dinledi; tek tek notlar aldı.

KANAL İSTANBUL'DA KARARLILIK VURGUSU

Erdoğan, toplantı esnasında Kanal İstanbul konusundaki kararlılığına vurgu yaptı ve bu projeyle ilgili süreçte bir değişiklik olmayacağını belirtti.

ERDOĞAN'A İMAM HATİP SORUSU

Toplantıda yer alan 53 milletvekilinden birisi Erdoğan'a imam hatiplerle ilgili bir soru sordu. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre toplantıda bulunan bir vekil "Siz de imam hatip mezunusunuz. İktidarımızda çok sayıda imam hatip okulu açıldı. Sayı yüksek ancak nitelikle ilgili sorunlar var" değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bu sözler üzerine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na imam hatiplerle ilgili çalışma yapılması talimatı verdi.

AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:59 
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