Ak Partili Vekilden MHP'li Başkana Ziyaret

AK Parti Manisa Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP 'li Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda 'yı ziyaret etti.AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetimi ile birlikte ziyarette bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Bilen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Salihli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın kazanması için AK Parti ve MHP Salihli İlçe Teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde rehavete kapılmadan çalışacaklarını ifade etti.Manisa Büyükşehir ve 17 ilçede 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafere daha ulaşacağını belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları olarak hiç rehavete kapılmadan sokak sokak, mahalle mahalle, dolaşarak sandıkta aynı dirayette daha güçlü bir şekilde Manisa ve Salihli'nin sesini Türkiye 'nin her tarafından duyulması için çalışacağız. Allah bizleri utandırmasın" dedi.Salihli'de başlayan değişim rüzgarının hız kesmeden yeni yatırımlarla devam edeceğini müjdeleyen Milletvekili Bilen, Cumhur İttifakı'nın Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda'ya her zaman destek olacaklarını açıkladı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda da yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı ile ülkemizde yaşadığımız farklılığın Salihli'de adımını atıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. 24 Haziran seçimlerinde ilk zaferini kazanan Cumhur İttifakı, 2019 seçimlerinde bizim birlikteliğimizi daha da pekiştirecek. Biz 2 ayrı siyasi partiyiz ama her şeyimiz ortak. Salihli'yi birlikte yöneteceğiz. Mart 2019 yerel seçimlerinde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.Ziyarete, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın , Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya , Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca da eşlik etti. - MANİSA