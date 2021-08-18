Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma sağladığı yönündeki iddialara ilişkin ABD Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.
Bu açıklamanın yalan olduğuna dair gelen eleştirilere kızan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atıp eleştiride bulunanları "McDonalds kasiyer adayları" olarak tanımladı.
İşte AK Partili Özel'in o paylaşımı;
Özel, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen paylaşımını bir süre sonra silmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Politika › AK Partili vekilden tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı - Son Dakika