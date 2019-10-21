AK Partili vekilden Tunç Soyer'in

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarına tepki gösterdi.

Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada, "dış politikadan anlamayanların içi boş ve dayanaksız talep ve açıklamalarda bulunmasının gereksiz olduğunu" ifade etti.

Soyer'in, "daha önce terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevinden alınan ve hüküm giymiş siyasetçilerle ilişkisinin yankılarının devam ettiğini" aktaran Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Soyer'in belediye meclisinde PKK'yı kınatmaması gibi ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı bir takım davranışlar içinde olması kaygılarımızı artırmıştır. Bununla birlikte milli bir mesele olan ve uğruna şehit verdiğimiz Kıbrıs için akla mantığa sığmayan açıklamalarda bulunan Soyer, devlet meselelerini kendi tabiri ile 'lay lay lom' olarak görüp üzerine vazife olmayan konularda açıklamalarda bulunmuştur. Kıbrıs Türkü'nün, Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek. Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanmıştır, kullanmaya da devam edecektir."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Soyer'in, Barış Pınarı Harekatı ve ortaya çıkan stratejik tabloya gereğinden fazla müdahil olduğunu ve tarafını şaşırdığını söyledi.

Soyer'in, "Kıbrıs'tan çıkın" dediğini belirten Sürekli, "Biz de diyoruz ki, 'Sayın Başkan, biz Kıbrıs Türklerinin her zaman yanında olduk. Artık söylemlerinizle baltalamayı bırakın ve İzmir'e bakın." ifadelerini kullandı.

Sürekli, Türkiye'nin, Kıbrıs Barış Harekatı gibi bir övünç kaynağına sahip olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi de benzer bir tarihi başarıyı yazmakta kararlıyız. Dış politikamızı elbette kendi iç dengelerimiz, bütünlüğümüz ve huzurumuz, bağımsızlığımız için öreceğiz. Kim ki, baş koyduğumuz bu yolda önümüze engel çıkarırsa, stratejik olarak duruşumuzu ortaya koyacağız. Ülkemiz için böylesi hassas ve hayati bir süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir belediye başkanının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine yönelik tehditlere başkaldırılarında, ardı arkası kesilmeyen muhalefetini ve suyu bulandıran genel siyaset çıkışlarını şiddetle kınıyorum."

Soyer, KKTC'de yayımlanan Haberci gazetesine verdiği özel demeçte, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor. Sadece Türkiye değil, filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişir, olan Kıbrıslılara oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.