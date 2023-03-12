AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı - Son Dakika
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AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı

12.03.2023 23:30
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibi taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibi taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan ve içerisinde Özkan'ın danışmanı ve basın ekibinin bulunduğu araç, Babadağ yolunda kaza yaptı.
Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı. Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı - Son Dakika
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