AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı - Son Dakika

AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı

12 dakika önce

Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın eli üç yerden kırıldı. Olaydan sonra Yıldız, apar topar ameliyata alındı.

Meclis'te dün İdlib görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada, CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın elinin üç yerinden kırıldığı tespit edildi.

OTURUMDA ORTALIK KARIŞTI

Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri kavga ederken, diğer milletvekilleri ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

ATTIĞI YUMRUK NEDENİYLE ELİ KIRILDI

Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi. Yıldız, ameliyata alındı.

AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı
Son Dakika: Erdoğan, kendisine hakaret eden Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi

Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Alpay Özalan'ın Meclis'teki ilk sözleri akıllara gelince, Özkoç'u yumrukladığı iddiası ortaya atıldı

Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine sert tepki: Siyasetin içinde olmaması gereken biri

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Halil Yıldız, Meclis Genel Kurulu, Engin Özkoç, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Rusya'ya üç çanta ve bir kırmızı dosya ile hareket etti Özbek bakıcı Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:38:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]