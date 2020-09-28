AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın odasında yapılan olay yeri incelemesine ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde odanın dağınık hali dikkat çekti.

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova'nın odasında yapılan olay yeri incelemesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ODANIN DAĞINIK HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Nadira Kadirova'nın kaldığı ve hayatını kaybettiği odadaki dağınıklık dikkati çekiyor. Polis ekiplerinin kamerasına yere düşen bir saksı, etrafa saçılan kum ve çiçekler yansıyor.

YERDE KAN İZLERİ VAR

Görüntülerde bir sehpanın tamamen ters döndüğü ve bir abajurun da yere düşerek devrildiği görülüyor. Nadira Kadirova'ya ait olduğu tahmin edilen çantaların yerde olduğu da kameralara yansırken 3-4 ayrı yerdeki kan izleri de dikkat çekiyor.

SİLAH DA KAMERADA

Polis kamerası ile kayıt altına alınan bir başka görüntüde de Nadira Kadirova'nın "intihar ettiği iddia edilen" silah ile çalışma masası göze çarpıyor.

NE OLMUŞTU?

Nadira Kadirova, 23 Eylül 2019'da AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunmuştu. Emniyet, yaşananı intihar olarak tanımlamış; o sırada Ünal'ın, Ünal'ın eşi ile kızının ve evin diğer yardımcısının da evde bulunduğu öğrenilmişti. Özbek bakıcı Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir"

AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı

Milletvekili, Şirin Ünal, AK Parti, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:01

Son Dakika 3. Sayfa AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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