AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi - Son Dakika

AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi

6 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.

AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.


AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile TBMM'de bir araya gelerek kent ve ilçeleri için gerekli talep ve projeleri değerlendirdi. Elinden gele gayreti göstereceğini ifade eden Bakan Gül'e, milletvekilleri çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Abdülhamit Gül, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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