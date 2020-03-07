AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi - Son Dakika

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AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi
6 saat önce
AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile TBMM'de bir araya gelerek kent ve ilçeleri için gerekli talep ve projeleri değerlendirdi. Elinden gele gayreti göstereceğini ifade eden Bakan Gül'e, milletvekilleri çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. - KARABÜK
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