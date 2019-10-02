AK Partili vekiller Bakan Kasapoğlu'nu Karabük'e davet etti

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek Karabük'e davetti.



Milletvekilleri, Bakan Kasapoğlu ile Karabük'e yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirip istişarelerde bulundu.



AK Parti Karabük Milletvekilli Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, ziyaretin kendileri açısından verimli olduğunu ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Karabük'e yapılan ve yapılacak olan Gençlik ve Spor yatırımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Bakanımız, bölgemizle ilgili bilgi notları aldı." dediler



AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Bakan Kasapoğlu'nu Karabük'e davet etti. - KARABÜK