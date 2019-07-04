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AK Partili vekiller Bakan Yardımcısı Metin ile bir araya geldi

1 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekilleri ve parti teşkilatı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Partili vekiller Bakan Yardımcısı Metin ile bir araya geldi, System.String[]
AK Parti Karabük Milletvekilleri ve parti teşkilatı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av.İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Berat Baykara ile Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık'tan oluşan heyet Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Karabük'e yapılacak DSİ projeleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca ziyarette kente yapılacak yatırımlarda koşulurken Bakan Yardımcısı Fatih Metin Karabük'e davet edildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
Fatih Metin, Karabük, Güncel
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