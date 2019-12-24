AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Çorum Milletvekilleri, il yönetim kurulu toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekilleri, il yönetim kurulu toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2020 yılı bütçe görüşmelerinin ardından seçim bölgeleri Çorum'a gelen milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, il başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı.


TBMM'de yapılan görüşmelerde yaşanan gelişmeler hakkında il yönetimine bilgiler vererek, istişarede bulunan milletvekilleri ayrıca 2020 yılı bütçesinden Çorum olarak ne kadar fayda sağlanacağı noktasında da bilgi paylaşımı yaptılar. Milletvekilleri ayrıca, yaşanan kongre süreciyle ilgili de düşüncelerini anlattılar.


İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, milletvekillerine toplantılarına katılmaları nedeniyle teşekkür ederken, teşkilatlar olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgilendirdi. - ÇORUM

Ahmet Ceylan, AK Parti, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı
Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı AK Partili 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:21 Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları - Son Dakika
20:20 Hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
20:19 Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları - Son Dakika
20:19 Kütahya tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
20:16 Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:24:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]