Son Dakika Haberleri: AK Partili vekiller köylülerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

AK Partili vekiller köylülerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu

1 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekilleri Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Partili vekiller köylülerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu, System.String[]
AK Parti Karabük Milletvekilleri Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Değirmenyanı ve Akmanlar Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şirinköyde köy muhtarları tarafından karşılanan Güneş ve Ünal üç köyün ortak olarak kullanacağı ve yapımı devam eden köy konağında, düğün salonunda ve gençler için yapılacak top sahasında incelemelerde bulundu. Milletvekilleri düğün salonu yapımı için iller bankasından gelen paranın Yenice İlçe Özel İdaresine hızlı bir şekilde aktarılacağını belirttiler. Vatandaşlar ile sohbet eden vekiller köyde yaşanan sorunların en kısa zamanda çözülmesi için elinden geleni yapacağını söylediler. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
AK Parti, Yenice, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'ndan bölünme açıklaması: Öyle olsaydı, kıyamete kadar susardık Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti! Son dakika! Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:46:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Partili vekiller köylülerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]