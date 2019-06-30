AK Partili vekiller köylülerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu
1 saat önce
AK Parti Karabük Milletvekilleri Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
AK Parti Karabük
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
Milletvekilleri Yenice
ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş
ve Cumhur Ünal
Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Değirmenyanı ve Akmanlar Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şirinköyde köy muhtarları tarafından karşılanan Güneş ve Ünal üç köyün ortak olarak kullanacağı ve yapımı devam eden köy konağında, düğün salonunda ve gençler için yapılacak top sahasında incelemelerde bulundu. Milletvekilleri düğün salonu yapımı için iller bankasından gelen paranın Yenice İlçe Özel İdaresine hızlı bir şekilde aktarılacağını belirttiler. Vatandaşlar ile sohbet eden vekiller köyde yaşanan sorunların en kısa zamanda çözülmesi için elinden geleni yapacağını söylediler. - KARABÜK
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