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AK Partili vekiller Milas ve Bodrum muhtarlarıyla buluştu

1 saat önce

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Milas ve Bodrum ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek bölgesel sorunları ele aldı.

AK Partili vekiller Milas ve Bodrum muhtarlarıyla buluştu, System.String[]

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Milas ve Bodrum ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek bölgesel sorunları ele aldı.


İlki geçen hafta Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen toplantısının ikincisi, Milas ilçesinde gerçekleşti. Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar tarafından düzenlenen toplantıda Milas'ın 130'a yakın muhtarı yer aldı. Toplantıda, daha önceden toplanan mahalle talepleri, dosya olarak milletvekillerine sunuldu.


Toplantıda divanın oluşturulmasının ardından muhtarların taleplerine geçildi. Taleplerin, iletişim, elektrik, sulama projeleri ve sağlık hizmetlerinde yoğunlaşması nedeniyle önümüzdeki günlerde ilgili kurum yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirilerek, sorunlara çözüm üretilmesi talebi kabul gördü.


Buradan, Bodrum İlçe Başkanlığınca Deniz Ticaret Odası'nda Bodrumlu muhtarlara yönelik toplantıda bir araya gelindi. Muhtarların talepleri iki milletvekilince değerlendirilerek ilgili kurum yöneticilerine aktarıldı.


Muhtarlar, taleplerini aktarabildikleri toplantı nedeniyle milletvekilleri ve ilçe başkanlarına teşekkür etti. - MUĞLA

AK Parti, Bodrum, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
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