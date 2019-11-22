Son Dakika Haberleri: AK Partili vekiller muhtarları ağırlamaya devam ediyor
Son Dakika Güncel AK Partili vekiller muhtarları ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

AK Partili vekiller muhtarları ağırlamaya devam ediyor

6 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri merkez ve ilçelerinin mahalle ve köy muhtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) davet ederek, ağırlamaya devam ediyor.

AK Partili vekiller muhtarları ağırlamaya devam ediyor, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri merkez ve ilçelerinin mahalle ve köy muhtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) davet ederek, ağırlamaya devam ediyor.


AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde merkez ve ilçe muhtarlarını ağırlayarak yaşanan sıkıntıları ve sorunları dinliyor. Köy ve mahallelerde yapılabilecek konular hakkında muhtarlar ile istişare düzenleyen milletvekilleri talep ve isteklerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarının sözünü verdi. - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:05 Kaynak: İHA
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