AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

05.01.2021 17:43

AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu AK Partili Aydın Milletvekilleri, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'den bilgi aldı.

AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

AYDIN - AK Partili Aydın Milletvekilleri, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'den bilgi aldı.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınan ve ihalesi yapılarak yüklenici firma ile ihalesi imzalanan Aydın Şehir Hastanesi'nde ilk kazma vurulurken, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Aydın Teşkilatı şantiye alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen ziyarette AK Partili vekiller, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'den hastane hakkında bilgi aldı. Toplantı Salonun'nda Şehir Hastanesi'nin tanıtım filminin izlenmesinin ardından sunum yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesindeki 140 bin metrekarelik alanın yer tesliminin yapıldığını hatırlatarak "Hastanemizin yapımına başlanılmasının heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki sağlık alanındaki her güçlendirmemiz ve yapılan her alt yapı çalışması bir vatandaşımızın hayatını kurtarıyor. Bu sebeple Aydınımıza yakışır bir hastanenin hizmete girmesi için başlatılan çalışmaların heyecanını yaşıyoruz. İnşallah kısa bir sürede de Aydınlıların hizmetine sunacağız" dedi.

"Sevk eden değil sevk alan il olacağız"

İlimizde sağlık yatırımları büyük bir hızla devam etti ve daha da hızlı olması için çalışıyoruz. yakın zamanda hizmete giren Köşk, Sultanhisar hastanelerimiz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binamız, Kuşadası MR Hizmeti ve şu ana kadar hizmete açtığımız 50'in üzerindeki yoğun bakım yatağımız hali hazırda hizmet vermekte vatandaşlarımız. Haklı gururunu yaşadığımız, hayalini kurduğumuz ve gerçekleşmesini hep birlikte izleyecek olduğumuz Şehir Hastanesi, birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Adından söz ettiren sevk eden değil sevk alan bir il olma hedefimizi çok yakın bir tarihte gerçekleştireceğiz. Beraberinde yakın zamanda açmaya planladığımız hazır olan Didim Sağlık ve Yaşam Merkezimiz, Yenipazar Hastanemiz ve diğer ilçelerimizdeki benzer yatırımlarımız coşkumuzu daha fazla artırmakta. Bu dönemde bakanlığımızdan çok sayıda tıbbi cihaz edindik ve ilimizdeki hayırsever iş adamlarından da çok fazla miktarda tıbbi cihaz bağışı aldık. Bunu gururla söylüyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de iş adamlarından en fazla bağış alan iliz" dedi.

"2 yılda tamamlayacağız"

Mevcut hastanelerin fiziki anlamda yetersiz kaldığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Aydın için ihtiyaç olan bir hastaneydi. 950 yataklı olarak düşünülen fakat 1400 yatağa çıkarmayı düşündüğümüz hastanemizi 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah 22 Aralık 2022 tarihinde bitirerek Aydınlılarımızın hizmetine sunacağız. Bugünkü mevcut hastanelerimiz fiziki ve yatak anlamında yetersizdi. Yapılacak olan bu hastanemiz ile birlikte bu ihtiyaçlarımız giderilecektir. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sözleşme bedeli 978 milyon 424 bin lira olan projesinin startını veren firma tarafından hastanenin inşa edileceği alanda temizlik çalışmaları ve zemin düzleştirme çalışmaları devam ederken 950 yataklı olarak planlanan hastanenin temeli ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü, Şehir Hastanesi, Osman Açıkgöz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız 41 yaşındaki vatandaş, yedinci kattan atlayarak yaşamına son verdi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Motosikletiyle göle dönen yola düşen kuryenin yardımına iki polis yetişti Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı
Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar         
17:38
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik         
17:01
Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor         
16:42
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak         
16:28
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
Ankara'da dibi görünen barajlarda 110 günlük su kaldı Ankara'da dibi görünen barajlarda 110 günlük su kaldı         
15:33
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi         
12:42
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 17:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili vekiller Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei