AK Partili Vekiller Serik'te - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekilleri, Serik İlçe Yönetimini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Binasında gerçekleştirilen ziyaret ve istişare toplantısına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ehem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Kadın Kolları Başkanı Esmahan Can ile partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı konuşmada, Serik'te yeni ve dinamik bir yönetim oluştuğunu, bu yönetimle AK Parti'yi 2023 hedeflerine emin adımlarla taşıyacaklarından kuşkusu olmadığını söyledi.

Serik'in sorunlarıyla ilgilenen Serikli bir milletvekili ve aynı zamanda Antalya'dan Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Taş, şöyle konuştu:

"Serik çok şanslı bir ilçe. Son günlerde de bir gelişme oldu. Turizm Bakanımız da Serik Belek'ten ilçe delegesi oldu. Şu anda Turizm Bakanımızda tescilli olarak partimizin Belek, Serik'ten delegesidir. Serik bu konuda daha da güçlenmiş oldu. Yönetimin de tazelenmesiyle genç ve vizyonel bir yönetimle 2023 hedeflerine gideceğiz. Serik İlçe Başkanlığı görevine Hasan Yıldırım getirildi. Bu dönemde İlçe Başkanlığına Serik'ten 7 aday çıktı ve aday olan tüm arkadaşlarla aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. 28 Aralık'ta Antalya Mimar Sinan Kongre merkezinde Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı yapacağız. Bu programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve 2 bin 500 kişilik partili katılımıyla gerçekleştireceğiz."

AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım da geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da milletvekilleriyle Kültür ve Turizm Bakanı ile memleket meselelerini görüştüklerini belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.

Genel Merkezin yüzde 30 kadın, yüzde 30 genç, yüzde 30 üniversite mezunu kriterlerine uyarak ve seviyeyi yukarılara çekerek yeni yönetimi oluşturup göreve başladıklarını anlatan Yıldırım, 2023 yılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.