AK Partili Vekiller Serik'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Vekiller Serik'te - Son Dakika

AK Partili Vekiller Serik'te

6 saat önce

AK Parti Antalya Milletvekilleri, Serik İlçe Yönetimini ziyaret etti.

AK Partili Vekiller Serik'te, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekilleri, Serik İlçe Yönetimini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Binasında gerçekleştirilen ziyaret ve istişare toplantısına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ehem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Kadın Kolları Başkanı Esmahan Can ile partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı konuşmada, Serik'te yeni ve dinamik bir yönetim oluştuğunu, bu yönetimle AK Parti'yi 2023 hedeflerine emin adımlarla taşıyacaklarından kuşkusu olmadığını söyledi.

Serik'in sorunlarıyla ilgilenen Serikli bir milletvekili ve aynı zamanda Antalya'dan Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Taş, şöyle konuştu:

"Serik çok şanslı bir ilçe. Son günlerde de bir gelişme oldu. Turizm Bakanımız da Serik Belek'ten ilçe delegesi oldu. Şu anda Turizm Bakanımızda tescilli olarak partimizin Belek, Serik'ten delegesidir. Serik bu konuda daha da güçlenmiş oldu. Yönetimin de tazelenmesiyle genç ve vizyonel bir yönetimle 2023 hedeflerine gideceğiz. Serik İlçe Başkanlığı görevine Hasan Yıldırım getirildi. Bu dönemde İlçe Başkanlığına Serik'ten 7 aday çıktı ve aday olan tüm arkadaşlarla aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. 28 Aralık'ta Antalya Mimar Sinan Kongre merkezinde Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı yapacağız. Bu programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve 2 bin 500 kişilik partili katılımıyla gerçekleştireceğiz."

AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım da geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da milletvekilleriyle Kültür ve Turizm Bakanı ile memleket meselelerini görüştüklerini belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.

Genel Merkezin yüzde 30 kadın, yüzde 30 genç, yüzde 30 üniversite mezunu kriterlerine uyarak ve seviyeyi yukarılara çekerek yeni yönetimi oluşturup göreve başladıklarını anlatan Yıldırım, 2023 yılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

Hasan Yıldırım, AK Parti, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katil zanlısının, görgü tanığı arkadaşının "Niye yaptın?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu
Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi AK Partili 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
23:26 Manisa aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:25 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
23:25 BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
23:25 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:24 Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Vekiller Serik'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]