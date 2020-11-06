AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti

06.11.2020 15:00
AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

AK Partili bir grup milletvekili İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı altında yaşamını yitiren Serhat Er'in (33) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.

AK Partili bir grup milletvekili İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı altında yaşamını yitiren Serhat Er'in (33) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 17 bina yıkılırken, 114 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi de yaralandı. Depremde yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki zemin katında bir market bulunan 10 katlı, 28 daireli Yılmaz Erbek Apartmanı oldu. Yıkılan binanın altındaki markette kasiyer olarak çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Serhat Er de enkazda kalarak yaşamını yitirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir ile AK Parti 26'ıncı Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Er'in Bayraklı'da yaşayan ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.

Aslen Afyonkarahisarlı olan Serhat Er'in cenazesi İzmir'deki Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.


AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti
AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti

Milletvekili, AK Parti, İzmir, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


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