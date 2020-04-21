AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek (2) - Son Dakika

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AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek (2)
6 saat önce
TEŞEKKÜR ETTİAK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti.
TEŞEKKÜR ETTİ
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti. Bostancı, "Böyle zamanlarda bir yandan zorlukla mücadele için toplum yeniden organize olur, diğer yandan da millet olmanın gereği dayanışma ve yardımlaşma öne çıkartılır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde milli dayanışmayı hayata geçirmenin anlamlı bir parçası olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmış ve anılan hesapta kısa zamanda büyük miktarlarda kaynak toplanmıştır. Aynı şekilde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, AK Parti grubu olarak da bu dayanışmaya katkı vermek amacıyla milletvekillerimizce de bir kampanya düzenlenmesi talimatını vermiştir" dedi.Bostancı, 30 Mart'ta başlatılan kampanyada toplanan 7 milyon 325 bin liranın kampanya hesabına bugün yatırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:29 Kaynak: DHA
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