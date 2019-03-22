Ak Partili Vekillerden Yaşlılara Ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Yaşlılar Haftası dolayısı ile bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Yaşlılar Haftası dolayısı ile bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.



AK Partili vekiller Yaşlılar Haftası dolayısı ile Kurtuluş Mahallesinde yaşayan 99 yaşındaki Hatice Çoşkun'u ziyaret edip, elini öptü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 99 Yaşındaki Hatice Coşkun, "AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in ziyareti beni sevindirdi. Allah da onları sevindirsin" dedi.



Hatice Coşkun'un elini öpen ve onunla bol bol sohbet eden Milletvekili Cumhur Ünal, "Kurtuluş Mahallesinde 99 yaşındaki teyzemizin hanesine misafir olup, elini öperek hayır dualarını istedik. Tayyip Erdoğan yiğittir, milleti için çalışır dualarımız, desteklerimiz ona ve yanındakileredir. Allah başımızdan eksik etmesin diyen teyzemizden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Sadece bu hafta değil yılın her günü yaşlıların yanında olmalıyız. Hatice ninemiz 99 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Kendisini iyi ve mutlu görmek bizleri de mutlu etmiştir. Kurtuluş Mahallesin'de bizlere kapılarını açan Çoşkun ailemiz ile birlikte aslında özlediğimiz aile tablosuna da şahitlik ettik. Baba, nene, torun hepsi birlikteler. Ev sahipliği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması

Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi

İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı