AK Partili Yağcı:

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Belki düşmanlar kılıf değiştiriyor, maksatlarını değiştiriyor ama yapmak istedikleri şey, al bayrağımızın bu cennet vatanda dalgalanmasını engellemek. Bu nedenle geçmişimize sahip çıkmalıyız. İşte o gün 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli" dedi.



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, "Yüzyıllık Vefa, Yüzyıllık Farkındalık' projesi başlattıklarını hatırlatarak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinin desteğiyle Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ne katılanların mezarlarının tespit edilmesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Yağcı, "31 Ekim 2019'daki törenlerde tarihe 'Sütçü İmam olayı' olarak geçen şehit Çakmakçı Sait ile darp edilen Gaffar Kabuloğlu Osman ve Darülmuallimin öğrencisi Taha'yı unutturmamak gerekir" dedi.



Yağcı, "TBMM'nin açılışını engellemek üzere Şeyhülislam Dürrizade'nin yayınladığı fetvaya karşı yayınlanan Ankara Fetvası'na imza atan 55 Anadolu ulemasından Sivas Kongresi'nin en genç delegesi 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet'e, TBMM kürsüsüne Puşide-i Siyah'ın örtülmesinden katledilen Bilecik Müftüsü Şehit Mehmet Nuri Efendi'ye, Milli Mücadele'nin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesinin 22 yaşındaki genç yazı işleri müdürü Selahattin Ulusalerk gibi Milli Mücadele'de ilklere imza atan, gelişmelerin seyrini değiştiren kahramanları tarihin tozlu raflarına sıkışıp kalmaktan kurtarmak en önemli hedeflerimizden biri. 'Yüzyıllık Vefa, Yüzyıllık Farkındalık' projesiyle yaptıkları fedakarlık ve gayretlerini anmayı bile ihmal ettiğimiz yerel kahramanlara hak ettikleri değeri göstererek, tarihin tozlu raflarında zayi olmalarının önlenmesini istedik" ifadelerini kullandı.



1071 yılında Anadolu coğrafyasına kefenlerini giyerek girdiklerini kaydeden Yağcı, "Bu coğrafyadaki tehlikeler, üzerinden bin yıla yakın zaman geçmesine rağmen üzerimizde kefenle gezmemizi gerektirecek şekilde devam ediyor. Belki düşmanlar kılıf değiştiriyor, maksatlarını değiştiriyor ama yapmak istedikleri şey, al bayrağımızın bu cennet vatanda dalgalanmasını engellemek. Bu nedenle geçmişimize sahip çıkmalıyız. İşte o gün 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli. Rabbim, kahraman ordumuzu her zaman mansur ve muzaffer etsin" dedi.



Yağcı, foto muhabiri Mustafa İstemi'ye '100 Yıllık Vefa, Yüz Yıllık Farkındalık' projesi kapsamında hazırlanan yeleği giydirdi. Yağcı, gazetecilere ayrıca kalıp para basma örsüyle para bastırdı. - ANKARA