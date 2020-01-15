AK Partili Yavuz'da Yenipazar'a köprü müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz'da Yenipazar'a köprü müjdesi - Son Dakika

AK Partili Yavuz'da Yenipazar'a köprü müjdesi

6 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Yenipazarlıların uzun süredir bekledikleri Büyük Menderes Köprüsü için ilk kazmanın 15 Şubat'ta vurulacağını müjdeledi.

AK Partili Yavuz'da Yenipazar'a köprü müjdesi, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Yenipazarlıların uzun süredir bekledikleri Büyük Menderes Köprüsü için ilk kazmanın 15 Şubat'ta vurulacağını müjdeledi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamın kendisini ziyaret eden Ak Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer aracılığıyla müjdeyi veren Metin Yavuz, "Değerlendirdiğimiz Menderes Köprüsü ile ilgili hemşehrilerimize müjdeli haberi vermek istedik. 45x45 kazıklı betonarme köprü yapılması ile ilgili 2019 yılı içerisinde Karayollarımızca ihalesi yapılan ve ödeneği hazırlanan Yenipazar Büyük Menderes Köprüsü'nün yapımıyla ilgili herhangi bir engel yok. Allah nasip ederse, 8 milyon 300 Bin TL bedelle yapılacak olan köprü için 15 Şubat'ta ilk kazma vurulacak ve yapımına başlanacak. Yenipazarlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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