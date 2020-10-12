AK Partili Yavuz'dan acil durum hastanesi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'ya yapılması planlanan acil durum hastanesine ilişkin, "Bugüne kadar kiminle görüştüysek bunun bir ihtiyaç olduğunu, ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını dile getirdiler. Sağlık Bakanımız; şehir olarak inşaatı yapmamız halinde mefruşat, teçhizat, ekipman ve personel anlamında elinden gelenin fazlasını yapacağını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın sağlık alanındaki ilerlemesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Bu kapsamda son aylarda Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesi ile Ferizli Devlet Hastanesi'nin hizmete girdiğini aktaran Yavuz, birkaç ay içinde Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Pamukova Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını anlattı.

Yavuz, gelecek aylarda bin yataklı şehir hastanesinin inşaat ihalesinin yapılacağını belirterek, "Çok şükür ki her alanda başarılı çalışmalar yapan, salgın sürecini son derece iyi bir şekilde göğüsleyen ve her geçen gün yoluna güçlenerek devam eden bir sağlık ordumuz da oluştu." ifadesini kullandı.

Yavuz, deprem bölgesinde yaşadıklarını da hesaba katarak Sakarya'ya bir acil durum hastanesi kazandırılması konusunda bir süredir istişarelerde bulunduklarını, görüşmeler yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar kiminle görüştüysek bunun bir ihtiyaç olduğunu, ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını dile getirdiler. Sağlık Bakanımız; şehir olarak inşaatı yapmamız halinde mefruşat, teçhizat, ekipman ve personel anlamında elinden gelenin fazlasını yapacağını dile getirdi. Biz de bugün milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye ve İl Başkanımızla birlikte, bu işi ete kemiğe büründürebilme adına sayın Valimizi ve ardından da sayın SATSO başkanımızı ziyaret edeceğiz. Çarşamba günü ise Ankara'da bir dizi ziyaretlerimiz olacak."

Yavuz, sağlık alanındaki yatırımlara güçlü bir boyut kazandırmak üzere, birlik içinde böyle bir adımı atma yolunda kendilerini motive eden, destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.