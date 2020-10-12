AK Partili Yavuz'dan acil durum hastanesi açıklaması - Son Dakika

AK Partili Yavuz'dan acil durum hastanesi açıklaması

12.10.2020 12:27
AK Partili Yavuz'dan acil durum hastanesi açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'ya yapılması planlanan acil durum hastanesine ilişkin, "Bugüne kadar kiminle görüştüysek bunun bir ihtiyaç olduğunu, ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını dile getirdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'ya yapılması planlanan acil durum hastanesine ilişkin, "Bugüne kadar kiminle görüştüysek bunun bir ihtiyaç olduğunu, ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını dile getirdiler. Sağlık Bakanımız; şehir olarak inşaatı yapmamız halinde mefruşat, teçhizat, ekipman ve personel anlamında elinden gelenin fazlasını yapacağını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın sağlık alanındaki ilerlemesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Bu kapsamda son aylarda Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesi ile Ferizli Devlet Hastanesi'nin hizmete girdiğini aktaran Yavuz, birkaç ay içinde Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Pamukova Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını anlattı.

Yavuz, gelecek aylarda bin yataklı şehir hastanesinin inşaat ihalesinin yapılacağını belirterek, "Çok şükür ki her alanda başarılı çalışmalar yapan, salgın sürecini son derece iyi bir şekilde göğüsleyen ve her geçen gün yoluna güçlenerek devam eden bir sağlık ordumuz da oluştu." ifadesini kullandı.

Yavuz, deprem bölgesinde yaşadıklarını da hesaba katarak Sakarya'ya bir acil durum hastanesi kazandırılması konusunda bir süredir istişarelerde bulunduklarını, görüşmeler yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar kiminle görüştüysek bunun bir ihtiyaç olduğunu, ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını dile getirdiler. Sağlık Bakanımız; şehir olarak inşaatı yapmamız halinde mefruşat, teçhizat, ekipman ve personel anlamında elinden gelenin fazlasını yapacağını dile getirdi. Biz de bugün milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye ve İl Başkanımızla birlikte, bu işi ete kemiğe büründürebilme adına sayın Valimizi ve ardından da sayın SATSO başkanımızı ziyaret edeceğiz. Çarşamba günü ise Ankara'da bir dizi ziyaretlerimiz olacak."

Yavuz, sağlık alanındaki yatırımlara güçlü bir boyut kazandırmak üzere, birlik içinde böyle bir adımı atma yolunda kendilerini motive eden, destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Milletvekili, 112 Acil, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz'dan acil durum hastanesi açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak         
10:33
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı         
09:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek         
09:31
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Yavuz'dan acil durum hastanesi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei