AK Partili Yavuz'dan, Bozdoğan'a Sağlık Merkezi müjdesi - Son Dakika

AK Partili Yavuz'dan, Bozdoğan'a Sağlık Merkezi müjdesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılacak olan yeni Aile Sağlık ve Toplum Sağlık Merkezi hizmet binasının proje ihale tarihi belli oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılacak olan yeni Aile Sağlık ve Toplum Sağlık Merkezi hizmet binasının proje ihale tarihi belli oldu. Bozdoğanlılara müjdeyi veren AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, projenin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından onaylandığını ifade etti.

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde önceden lojman olarak kullanılan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) birimlerini içinde bulunduran hizmet binasının fiziki olarak yetersiz olması sebebiyle başlatılan çalışmalar sonuçlandı. Bozdoğan'a yapılması planlanan yeni hizmet binası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından onaylanarak, yatırım programına alındı. Proje çalışmaları tamamlanan ve 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi de ilave edilen yeni hizmet binasının ihalesi 22 Temmuz Çarşamba günü Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

"Bozdoğan'a hayırlı olsun"

Yaptığı açıklama ile Bozdoğanlılara müjdeyi veren AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Yatırımın proje çalışmaları tamamlanmış olup, eklenen 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte ihale aşamasına gelmiş ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde onaylanmıştır. Proje ihalesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüzce, 22.07.2020 tarihinde saat 10.00'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet binasında yapılacaktır. Binanın yapım sürecinde bahçe içerisinde bulunan 112 ASHİ binasının da bakımının yapılarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bozdoğan ilçemizde ayrıca 2021 yılı planlamaları kapsamında Olukbaşı, Haydere, Yazıkent ve Sırma mahallelerimizde bulunan Aile Sağlığı Merkezi binalarının, gerek yıkılarak gerekse yeni arsa temin edilmek suretiyle yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - AYDIN

Fahrettin Koca, Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz'dan, Bozdoğan'a Sağlık Merkezi müjdesi - Son Dakika

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