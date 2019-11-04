Son Dakika Haberleri: AK Partili Yavuz'dan fabrika ve üretim tesislerine ziyaret
Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz'dan fabrika ve üretim tesislerine ziyaret

AK Partili Yavuz'dan fabrika ve üretim tesislerine ziyaret

7 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren fabrika ve üretim tesislerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren fabrika ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve bazı partililerle Hanlıköy Mahallesi'ndeki askeri kablo donanımlarının üretildiği fabrikayı ziyaret eden Yavuz, fabrika sahibi Haluk Karakurt ve genel müdür Derin Hakan Karakurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrikayı gezerek ürünleri inceleyen Yavuz, çalışanlara kolaylık diledi.

Dörtyol Sanayi Sitesi'nde branda üretimi yapan bir firmayı da ziyaret eden Yavuz, firma sahibinden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Ali İhsan Yavuz, endüstriyel makine bıçakları üreticisi bir firmaya da ziyarette bulundu.

AK Partili Yavuz'dan fabrika ve üretim tesislerine ziyaret

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Arifiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:39 Kaynak: AA
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