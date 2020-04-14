AK Partili Yavuz'dan Şehitler Haftası mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz'dan Şehitler Haftası mesajı - Son Dakika

AK Partili Yavuz'dan Şehitler Haftası mesajı

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, '14-20 Nisan Şehitler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz'dan Şehitler Haftası mesajı, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, '14-20 Nisan Şehitler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Partili Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi;


"İslam dininde Peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan Şehitlik; Allah rızası için, din, vatan ve millet uğruna canını vermek demektir. Bu makama erişmek de şereflerin en büyüğüdür.


Tarihimizin her döneminde taşıdığı iman ile birçok kahramanlıklar sergileyen ordumuz, askeri ve polisi ile bu vatan uğruna canını hiç düşünmeden vermesini bilmiştir. Ulaştığı şehitlik mertebesi ile her zaman bağımsızlığın en güzel örneklerini göstermiştir.


Aziz milletimiz, kahraman Türk ordusuyla her zaman tek bir yürek halinde barış ve huzur ortamını koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.


Bu duygu ve düşüncelerle, 14-20 Nisan Şehitler Haftasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; geçmişteki mücadeleleriyle bölücü ve yıkıcı mihraklara göz açtırmayan Kahraman Vatan Evlatlarını, hain darbe girişimlerine ve her türlü terör belasına karşı bedenini ve canını siper ederek milli ve manevi değerleri uğruna toprağın bağrına düşen bütün Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile anıyorum." - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:28 Kaynak: İHA

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