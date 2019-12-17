AK Partili Yavuz'dan Söke'ye TOKİ müjdesi - Son Dakika
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AK Partili Yavuz'dan Söke'ye TOKİ müjdesi

6 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak 100 bin konut projesinin detayları belli olduğunu ve Söke'ye TOKİ tarafından 200 konut yapılacağının müjdesini verdi.

AK Partili Yavuz'dan Söke'ye TOKİ müjdesi, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak 100 bin konut projesinin detayları belli olduğunu ve Söke'ye TOKİ tarafından 200 konut yapılacağının müjdesini verdi.


Aydın'da toplam 400 konutun yapılacağı proje ile ilgili Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'dan Söke'lileri sevindirecek haber geldi. TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan 200 toplu konut Söke'ye yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz, "Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği 81 ilde toplam 100 bin konut projesi ile çerçevesinde Efeler diyarı Aydın'ımıza Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Aydın Merkezde 200 Konut, Söke'de 200 Konut olmak üzere toplam 400 konut inşa edilecek. İlimize ve ilçemiz Söke'ye hayırlı olsun. Diğer ilçelerimizdeki dar gelirli hemşehrilerimizin de konut sahibi olabilmelerini çok arzuluyoruz. Bundan dolayı da TOKİ projesinin bu diğer ilçelerimizde de hayata geçirilmesini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.


Başvuru tarihleri 16 Aralık-15 Ocak 2019 tarihleri arasında


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilecek olan 81 ilde 100 Bin konut projesinin detayları hakkında bilgi veren Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, " Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında Aydın'ımıza inşa edilecek olan 400 Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerine yapılabilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç farklı kategori de bu başvurular yapılacak. Konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, ilan edilecek tarih ve yerde başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Hak sahipleri konut ödemelerini; satış fiyatının yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödeyecek. Dar gelirli ailelerimizin kendilerine ait bir konut sahibi olmalarında büyük bir avantaj sağlayan toplu konut projesinin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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