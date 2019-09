AK Partili Yavuz'dan Thomas Cook açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki tatilcilerin ve işletmecilerin mağdur olmaması için gerekli çalışmalar devam etmektedir" dedi.



Thomas Cook'un iflası sonrasında Türkiye'de bulunan tatilcilerin durumu ve yeni tatil sezonunda Türkiye'ye turizminin durumu ile ilgili Aydın Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi ve aynı zaman da TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkanvekili olan Metin Yavuz açıklamalarda bulundu.



Söz konusu tur operatörünün iflası sonrasında mağdur olan tatilcilerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanmasının ilk hedefleri olduğunu belirten Milletvekili Yavuz, "Turizm bakanlığımız tarafından bir kriz masası oluşturuldu. İlk olarak hedefimiz, ülkemizdeki tatilcilerin sağlıklı bir şekilde ülkelerine geri dönebilmelerini sağlamak" dedi.



"Gerekli çalışmalar yapılıyor"



İflasını açıklayan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'tan dolayı Türkiye'deki tatilcilerin mağdur edilmeyeceğini ve zarar görebilecek olan işletmelere 50 Milyon Euro kredi paketi kullandırılacağını açıklayan Milletvekili Yavuz, "Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar 200 milyon sterlin borcu olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflasını açıkladı. Ülkemize gelen yüz binlerce turistin tercih ettiği dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan şirketin iflasını açıklaması tabi ki hoş bir durum değil. Şirketin iflasından dünyanın birçok ülkesi doğal olarak etkilenecektir sonuçta dünya genelinde 20 bin çalışanı olan ve yüz binlerce tatilcinin tercih ettiği köklü bir şirketti. Ülkemiz de şuan 21 bin civarı tatilci bulunmakta. Bu tatilcilerin en uygun şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerekli çalışmayı yürütüyor. Ayrıca bir kriz masası da oluşturulmuş durumda. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, yurtdışında bulunan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile bir görüşme sağladı. Tur operatörünün iflasından etkilenip zarar görebilecek olan işletmelere özel 50 Milyon Euro'luk bir kredi paketi hazırlanacak. İflasını açıklayan İngiliz tur operatöründen dolayı diğer bölgelerimizde olduğu gibi Ege bölgemizin her biri birer turizm değeri ve markası olan Kuşadası ve Didim'de ki Turizm sektörlerimizin ve turizm sektörü bağlantılı iş dünyamızın da olası olumsuzluklarla karşılaşmaması, tatilcilerin ve işletmelerin zarara uğramaması için gerek duyulursa Aydın Valiliğimizce bir kriz masası oluşturulması içinde görüşme halindeyiz. Turizm bizim için mutlaka önemli lakin, Aydın ilimiz sınırlarında faaliyet gösteren her biri ayrı katma değer kazanımı olan kıymetli sektörlerimiz içinde olası tüm sorunları konusunda dün olduğu üzere bundan sonrada Başkan Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde, "Birlikten Güç Doğar" sözü özünde ki anlamı ile, ekonomi dinamiği sektörlerimizle "Ekonomide Güçlü Aydın" için tüm sektörlerimizin kamu yararı olan yerel yönetimlerin her planlama ve projesi için ayırt etmeksizin her Belediye başkanımızın emrinde olduğumu bu vesile ile belirtmek isterim" dedi. - AYDIN